A Câmara Municipal de Rio Claro suspendeu, nesta sexta-feira (20), todas as atividades administrativas e legislativas até, a princípio, o dia 6 de abril. A medida, assinada em ato da Mesa Diretora presidida pelo vereador André Godoy (DEM), tem com objetivo a contenção da propagação do coronavírus em resposta à emergência da saúde pública.

De acordo com Godoy, o prazo poderá ser prorrogado conforme orientações das autoridades de saúde do município. “Caso haja necessidade, durante o período de suspensão, poderão ocorrer convocações dos vereadores e servidores da Câmara Municipal para comparecimento em sessões camarárias visando a votação de matérias em regime de urgência”, diz o ato.

A sessão ordinária prevista para a próxima segunda-feira (23) está mantida. Neste dia, os servidores deverão estar presentes às 16h, sendo que os trabalhos no plenário do Poder Legislativo têm início às 17h30. A sessão pode ser acompanhada online em transmissão no canal do JC no YouTube: www.youtube.com/jcrioclaro.