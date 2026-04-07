Entrada principal do Paço Municipal, localizado na Rua 3 entre as Avenidas 3 e 5. Foto: Arquivo JC

Projetos do prefeito Gustavo Perissinotto geraram debate entre vereadores sobre remanejamento de verbas e prioridades municipais

A Câmara Municipal de Rio Claro aprovou dois projetos do prefeito Gustavo Perissinotto que criam mais de R$ 11 milhões em créditos adicionais para a administração municipal. A decisão, tomada em sessão ordinária, gerou intenso debate entre os vereadores.

O Projeto de Lei n° 017/2026, que autoriza um Crédito Adicional Especial de R$ 3.080.000,00, foi aprovado em segunda votação com 15 votos favoráveis e 3 contrários, vindos dos vereadores Rodrigo Guedes, Tiemi Nevoeiro e Val Demarchi. Já o Projeto de Lei n° 039/2026, no valor de R$ 8.100.000,00, passou pela primeira discussão com votos contrários de Tiemi e Rafael Andreeta, e ainda aguarda a segunda votação.

Uma emenda apresentada pelo vereador Rafael Andreeta para o segundo projeto, que sugeria a retirada dos recursos de outras pastas específicas, foi derrubada durante a votação. Os créditos adicionais são viabilizados por meio do remanejamento de recursos de diferentes secretarias.

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Debate e Críticas ao Remanejamento

O método de remanejamento de recursos gerou críticas por parte de alguns parlamentares. O vereador Rafael Andreeta, por exemplo, expressou preocupação com a retirada de R$ 1,5 milhão da Secretaria de Obras, sugerindo que os recursos deveriam ser remanejados de outras áreas, como o gabinete da vice-prefeita. “Entre tirar da Obras e o Gabinete da vice-prefeita, preciso tirar dela”, destacou o vereador.

Outros vereadores também defenderam a reorientação de verbas de setores como o gabinete da vice-prefeita e a Secretaria de Comunicação para evitar impacto em áreas essenciais.

A bancada de apoio ao prefeito na Câmara justificou a necessidade dos R$ 8 milhões para o gabinete de Gustavo Perissinotto afirmando que os recursos serão destinados ao repasse para entidades assistenciais cadastradas no programa IPTU Solidário. Este programa permite que os contribuintes doem parte de seu imposto para beneficiar projetos sociais na cidade.

O vereador Rodrigo Guedes, apesar de ter votado favoravelmente na primeira discussão do projeto dos R$ 8 milhões, cobrou que a proposta passe por alterações significativas antes de sua segunda votação, evidenciando as divisões e a complexidade do tema na Câmara de Rio Claro.