Dificuldade para dormir no calor afetam a disposição e desequilibra doenças crônicas, explicam especialistas do HSPE

A dificuldade para dormir no calor afeta a disposição e descompensa doenças crônicas, explicam especialistas do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE). A situação é causada pela reação do corpo humano às temperaturas altas. Para manter a temperatura ideal de 36,5°C, o organismo aumenta a transpiração e diminui a pressão arterial, gerando mal-estar e desconforto, atrapalhando o sono. Para driblar o problema, as orientações são deixar o local de descanso umidificado e ventilado com a temperatura próxima dos 20°C, além de vestir roupas leves para dormir e evitar estímulos antes de deitar.

Um ar condicionado ajuda bastante no controle da temperatura do quarto, mas lembre-se que ele tira muito a umidade do ar. Por isso, coloque um umidificador quando for utilizá-lo. Caso você não tenha um ar condicionado, não se desespere. Tente manter o quarto o mais ventilado possível e utilize um climatizador ou um ventilador com gelo. Isso irá auxiliar a diminuir a temperatura, melhorando a qualidade do seu sono.

Colocar gelo a frente do ventilador ajuda a diminuir a sensação de calor no quarto

As noites quentes podem atrapalhar na hora de dormir e ainda dificulta a rotina durante o dia. Entre as consequências do descanso inadequado devido ao calor estão a sonolência diurna, a irritação e dificuldade para comer. Porém, as consequências podem ser piores para quem convive com doenças crônicas, pois durante os estágios mais profundos do sono ocorrem a regulação do organismo.

Para se manter sadio, o corpo humano realiza durante o descanso a renovação celular, além do controle dos sistemas metabólicos e hormonais. Alterações nesses mecanismos podem prejudicar a saúde cardiovascular, mental e cognitiva. Deve ser dada atenção especial às crianças, pois o sono reparador tem papel fundamental na capacidade de aprendizado e na memorização.

“Também pode ajudar na hora de dormir realizar a higiene adequada do sono. Por isso, evite o uso de telas e atividades de alta energia uma hora antes de se deitar e, com mais tempo ainda, refeições gordurosas e bebidas com cafeína”, acrescenta especialista do HSPE.