Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, as condições do tempo em Rio Claro seguem com predomínio de céu claro a parcialmente nublado durante a manhã, sem previsão de chuva nesse período. A partir da tarde, no entanto, o aumento do calor aliado à elevada disponibilidade de umidade atmosférica favorece a formação de pancadas de chuva isoladas, que podem ocorrer com maior intensidade e vir acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas. As temperaturas permanecem elevadas ao longo do dia, mantendo a sensação de calor. A temperatura mínima registrada nesta manhã (27) no campus da Unesp foi de 18,3 °C, enquanto a máxima prevista para hoje é de 32 °C.

As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.