De acordo com o IPMet, esta segunda-feira (12) começou com céu parcialmente nublado a nublado em parte do estado de São Paulo, sem previsão de chuva nas primeiras horas do dia. Ao longo do período, a aproximação de uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão favorece o aumento da nebulosidade, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas.

As temperaturas permanecem elevadas em Rio Claro. No campus da Unesp, a temperatura mínima registrada na manhã de hoje foi de 19,4 °C, e a máxima prevista para esta segunda-feira é de 34 °C.

Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.