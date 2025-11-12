Imagen ilustrativa

A quarta-feira (12) será de tempo estável pela manhã, com céu claro a parcialmente nublado e ausência de chuva em todo o estado de São Paulo, conforme o IPMet. No período da tarde, há possibilidade de pancadas isoladas em algumas regiões. As temperaturas seguem em elevação em Rio Claro: a mínima registrada no campus da Unesp foi de 15,2 °C e a máxima prevista para hoje é de 35 °C. As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp e da prefeitura de Rio Claro.