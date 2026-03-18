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Em Rio Claro, a quarta-feira (18) começou com muita nebulosidade e áreas de instabilidade que favorecem chuvas isoladas, conforme o IPMet. O cenário é influenciado por um sistema de baixa pressão sobre o continente, aliado ao transporte de umidade vindo do Norte do país.

Ao longo da tarde e da noite, novas áreas de chuva tendem a se formar no município, algumas com forte intensidade e acompanhadas por trovoadas. Apesar das instabilidades, o calor persiste: as temperaturas seguem elevadas e o tempo permanece abafado.

Nesta manhã, a mínima registrada no campus da Unesp foi de 21,8 °C, enquanto a máxima prevista para hoje chega aos 31 °C. Os dados são da estação meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal.