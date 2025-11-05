Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, a previsão para esta quarta-feira (05) em Rio Claro indica céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, sobretudo à tarde e à noite, em razão das altas temperaturas e dos elevados índices de umidade. As temperaturas seguem em elevação. A mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 19,9°C, e a máxima prevista é de 32°C. As informações são da Estação Meteorológica (Ceapla/IGCE/Unesp e prefeitura municipal de Rio Claro.

Defesa Civil emite alerta para risco de temporais

A Defesa Civil alerta para o risco de temporais e acumulados elevados de chuva em todo o Estado de São Paulo. Até 09 de novembro, a passagem de sucessivas frentes frias deve manter o tempo instável, aumentando o risco de alagamentos, deslizamentos e ventos fortes em várias regiões. De acordo com o órgão estadual, o avanço dessas frentes e a intensificação do corredor de umidade da Amazônia podem provocar pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas por raios e rajadas de vento. O solo já encharcado pelas chuvas anteriores eleva a possibilidade de alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos, principalmente em áreas urbanas e de relevo acentuado.

Entre sexta-feira (07) e sábado (08), a chegada de uma frente fria mais intensa pode causar temporais generalizados, com acumulados muito altos em apenas 24 horas em pontos isolados das regiões centro, oeste e sul do estado. Rajadas de vento de forte intensidade também são previstas, com risco de destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia e outros transtornos.

No domingo (09), o sistema frontal se afasta, e o tempo tende a se estabilizar, com predomínio de sol e chuvas fracas e isoladas na faixa leste, que abrange o Litoral, o Vale do Paraíba e a Região Metropolitana de São Paulo. As temperaturas permanecem dentro da média para o período, com sensação térmica amena nas manhãs e noites, e ligeiramente elevada à tarde no interior.

A Defesa Civil recomenda atenção redobrada, especialmente entre os dias 07 e 08, e orienta a população a evitar áreas alagadas ou de risco de deslizamento. Em caso de emergência, o contato pode ser feito pelos telefones 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).