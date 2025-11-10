Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Programa Reforma Casa Brasil oferece até R$ 30 mil para famílias com renda de até R$ 9,6 mil; contratação é feita pelo site da Caixa

A Caixa Econômica Federal iniciou as contratações do Programa Reforma Casa Brasil, vinculado ao Minha Casa, Minha Vida (MCMV), que deve beneficiar cerca de 1,5 milhão de famílias em todo o país.

O crédito pode ser usado para compra de materiais de construção, contratação de mão de obra, projetos e orientação técnica, além de reformas em telhados, pisos, instalações elétricas, hidráulicas, obras de acessibilidade e ampliação do imóvel.

Para famílias com renda de até R$ 3,2 mil, os juros são de 1,17% ao mês, com crédito de até R$ 30 mil e prazo de 24 a 60 meses. Já para renda entre R$ 3.200,01 e R$ 9,6 mil, tem juros de 1,95% ao mês e os mesmos limites e prazos. O valor é liberado em duas etapas: 90% na contratação e 10% após o envio de fotos da obra, via aplicativo da Caixa.

As contratações podem ser iniciadas pelo site da Caixa, com simulação disponível on-line.

As famílias com renda acima de R$ 9,6 mil também têm acesso à linha Reforma Casa com Garantia de Imóvel Caixa, que utiliza recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).Nessa modalidade, o financiamento parte de R$ 30 mil, podendo chegar a 50% do valor do imóvel, com prazo de 60 a 180 meses e juros entre 1,33% e 1,95% ao mês.