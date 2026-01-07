Na tarde dessa terça-feira (06), a Guarda Civil Municipal foi acionada para apurar uma denúncia de maus-tratos a um cachorro em uma propriedade rural localizada às margens da rodovia SP-191. No local, os agentes encontraram o animal em estado de debilidade, sem alimentação adequada, com água imprópria para consumo e apresentando ferimentos visíveis, quadro que causou indignação entre os envolvidos na ocorrência.

A médica veterinária do Canil Municipal foi chamada e confirmou as condições de sofrimento do animal. O tutor foi encaminhado ao Plantão Policial e negou os maus-tratos, porém imagens, vídeos e o relatório técnico produzido pela equipe especializada contradisseram a versão apresentada. A perícia também foi requisitada para reforçar as provas. Com base na Lei de Crimes Ambientais, que garante a proteção e a integridade dos animais, foi decretada a prisão em flagrante do responsável. O cachorro recebeu atendimento veterinário especializado e permanece sob cuidados adequados. A ocorrência reforça a importância da denúncia e a conscientização de que os animais sentem dor, dependem do cuidado humano e merecem respeito.