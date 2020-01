Cachorro é esfaqueado em RC após escapar de casa e família pede ajuda

Uma postagem com fotos de um cachorro ferido nas redes sociais está chamando a atenção da população de Rio Claro após a família pedir ajuda para custear a cirurgia e tratamento. A reportagem do JC fez contato com a dona da publicação que explicou que o animal pertence a avó de 95 anos e que o caso foi registrado na Vila Nova na quinta (9).

O animal teria escapado e ferido um entregador que foi levar um remédio para a idosa. Um vizinho, ao ver a cena e temer que o cachorro atacasse crianças, teria pego uma faca e atingido o animal por duas vezes.

Foto mostra animal ferido. Caso aconteceu no bairro Vila Nova. (Foto: Rede Social)

Uma ação beneficente foi criada pela família e quem quiser ajudar pode fazer contato no telefone 98721-3878 (Jessica) ou 99784-8952 (Miranda). O animal está sob os cuidados de um veterinário. Em contato com as outras partes envolvidas na ocorrência (autor das facadas e também o entregador de remédios) até o momento a reportagem ainda não recebeu retorno e está a disposição para esclarecimentos.

*Atualização

A dona da publicação fez contato com a redação do Jornal Cidade e informou que um empresário de Rio Claro fez contato com a família e realizou o pagamento das despesas referente ao tratamento do cachorro que se recupera dos ferimentos e não corre risco de morte.