A Guarda Civil Municipal resgatou, na noite de domingo (11), por volta das 18h00, uma cachorra que havia sido abandonada em um apartamento no bairro Jardim das Nações II, em Rio Claro. A equipe foi acionada após a denúncia de um forte odor vindo de uma das unidades do prédio. No local, os agentes fizeram contato com o proprietário do imóvel, um homem de 62 anos, que informou que o inquilino, de 24 anos, havia se mudado recentemente e deixado o animal no interior do apartamento, em condições críticas de saúde e higiene.

O inquilino compareceu em seguida e autorizou a entrada da GCM, apresentando a cachorra, sem raça definida, chamada Mia, de apenas dez meses. O animal apresentava escore corporal muito abaixo do adequado, não conseguia permanecer em pé, estava com as unhas excessivamente compridas e com os ossos aparentes. A médica veterinária do município foi acionada e, após avaliação, constatou que a cachorra estava extremamente debilitada, com sinais evidentes de maus-tratos. Diante da situação, o tutor foi conduzido ao plantão policial, enquanto o animal foi resgatado e encaminhado ao Departamento de Proteção Animal, onde permanece sob os cuidados da equipe técnica.