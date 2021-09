No próximo dia 1º de outubro, a Prefeitura de Itirapina irá reabrir a portaria do Broa (Balneário de Santo Antônio) aos turistas com cobrança para ingresso de veículos. O principal objetivo da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente é oferecer uma infraestrutura mínima adequada na represa do Broa, considerando sempre as exigências de preservação ambiental.

É importante salientar que desde o dia 1º de janeiro, quando foram proibidos o acesso e a permanência na represa do balneário (para impedir a disseminação do Covid-19) em Itirapina, a Prefeitura realizou várias reuniões com representantes das duas associações do Broa, com vereadores, comerciantes, sempre com o objetivo de exercitar o diálogo e ouvir sugestões do maior número de pessoas sobre as principais melhorias necessárias no balneário.

Neste período, a equipe da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente trabalhou intensamente para melhorar as condições no Broa. Foram realizadas as pinturas das guias do calçadão da orla, a limpeza de galerias pluviais, a recuperação de parte da mureta do calçadão, o plantio de árvores na avenida central, a manutenção de bancos, a instalação de novas placas de sinalização e lixeiras, além da construção de um portal na rotatória do balneário. Tudo isso para proporcionar ao turista um ambiente acolhedor e organizado. Novas informações serão divulgadas nos próximos dias na página da Prefeitura Municipal de Itirapina.