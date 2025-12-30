Arquivo JC. Foto: Divulgação/BRK

Equipes operacionais atuam em regime de plantão e escalas para garantir a coleta, o afastamento e o tratamento de esgoto durante as festas de fim de ano

Mesmo durante as celebrações de Ano Novo, a BRK mantém equipes operacionais de plantão em Rio Claro para garantir a continuidade dos serviços de esgotamento sanitário. Profissionais como encanadores, operadores de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e equipes de apoio atuam de forma integrada, 24 horas por dia, assegurando a continuidade do funcionamento dos sistemas e o correto tratamento do esgoto gerado no município.

Entre esses profissionais, os encanadores desempenham papel fundamental no trabalho em campo, realizando manutenções emergenciais em redes e equipamentos sempre que necessário. A atuação rápida contribui para evitar extravasamentos, minimizar impactos à população e manter o sistema operando de forma regular, especialmente em períodos de maior uso, como as festas de fim de ano.

Para Tiago Rocha, encanador da BRK em Rio Claro, atuar em datas comemorativas reforça a importância do serviço prestado à população. “Fazer plantão no Ano Novo significa ser parte importante de uma engrenagem que contribui para que as pessoas possam ter um fim de ano tranquilo. Garantir o saneamento básico gera um impacto positivo direto na saúde, no bem-estar e na qualidade de vida da população”, destaca o profissional, que atua há quase dez anos na concessionária.

Além do trabalho em campo, os operadores da Estação de Tratamento de Esgoto exercem papel essencial nesse período. São eles os responsáveis por acompanhar continuamente o funcionamento das ETEs, assegurando que todo o esgoto coletado seja tratado de forma adequada antes de ser devolvido ao meio ambiente.

Natalie Silva Pim, operadora de Estação de Tratamento de Esgoto da BRK em Rio Claro, ressalta a relevância da atuação mesmo em datas festivas. “O saneamento não para, e requer dedicação para entregar bons resultados à população. Nós que estamos na linha de frente garantimos que o tratamento do esgoto continue funcionando corretamente, inclusive durante as festas”, afirma.

Contato

Para a solicitação de serviços, a BRK disponibiliza o telefone 0800 771 0001, que funciona 24h e o site oficial da empresa (www.brkambienal.com.br/rio-claro).