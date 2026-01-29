Imagem ilustrativa

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgotamento sanitário em Rio Claro, realiza nesta sexta-feira, dia 30, o reparo em um poço de visita (PV) localizado na rua 04, altura do número 606, no Centro. Os PVs são estruturas que dão acesso às tubulações de esgoto, identificadas por tampas de metal e que estão localizadas, geralmente, no centro das ruas.

O serviço está previsto para iniciar às 7h30 e ser concluído até às 13h, mas pode se estender dependendo da complexidade do trabalho. Para garantir a segurança de pedestres, motoristas e dos funcionários responsáveis pela execução do serviço, o trecho da rua 04, entre as avenidas 9 e 11, ficará interditado.

Os motoristas que seguem pela rua 04 no sentido bairro, encontrarão desvio à direita na avenida 9, depois devem virar à esquerda na rua 6, novamente à esquerda na avenida 15 e depois à direita para retornar ao trajeto inicial.

Além disso, o trecho da avenida 11, entre as ruas 5 e 4, também estará interditado. Os motoristas encontrarão desvio à esquerda na rua 5, depois devem virar à direita na avenida 7, novamente à direita na rua 2 e, por fim, fazer a conversão à esquerda para retornar ao trajeto inicial.

Os trechos interditados contarão com placas de sinalização e todos os esforços serão feitos para que a finalização do serviço e a liberação do trânsito ocorram o mais breve possível. Em caso de dúvidas, a empresa atende gratuitamente pelo telefone 0800 771 0001.