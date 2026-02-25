A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgotamento sanitário em Rio Claro, realiza nesta quinta-feira, dia 26, uma nova ligação de esgoto na avenida 40, altura do número 1.062, no bairro Vila Operária. O serviço está programado para ter início às 7h30, com previsão de término para às 12h, mas pode se estender dependendo da complexidade do trabalho.

Durante a intervenção, o trecho da avenida 40, entre as ruas 8 e 9, permanecerá interditado. Os motoristas encontrarão desvio à direita na rua 7, depois devem virar à esquerda na avenida 42, novamente à esquerda na rua 10 e, em seguida, à direita para retornar ao trajeto inicial.

O trecho da intervenção contará com placas de sinalização e todos os esforços serão feitos para que a finalização do serviço e a liberação da via ocorram o mais breve possível. Em caso de dúvidas, a empresa atende gratuitamente pelo telefone 0800 771 0001.