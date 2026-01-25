Imagem ilustrativa

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgotamento sanitário em Rio Claro, realiza na próxima segunda-feira, dia 26, uma nova ligação de esgoto na Avenida Brasil, altura do número 1141, no Jardim Floridiana. O serviço está programado para ter início às 7h30, com previsão de término para às 12h, mas pode se estender dependendo da complexidade do trabalho.

Durante a intervenção, a via ficará parcialmente interditada. O trecho contará com placas de sinalização e todos os esforços serão feitos para que a finalização do serviço e a liberação da via ocorram o mais breve possível. Em caso de dúvidas, a empresa atende gratuitamente pelo telefone 0800 771 0001.