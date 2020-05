Durante participação no Jornal da Manhã da Rádio Excelsior Jovem Pan News/Rio Claro no dia de ontem (18), Alexandre Leite de Oliveira, que é gerente de operações da BRK Ambiental Rio Claro, abordou um assunto importante com os ouvintes e internautas: a importância de não se descartarem objetos na rede de esgoto.

“Estamos enfrentando um momento de pandemia e já tivemos registros de descarte de máscaras em nossas estações de tratamento. Já encontramos máscaras inteiras, retalhos de tecido, de TNT. Vale lembrar que o sistema de esgoto não é dimensionado, não é apropriado para descarte de resíduos sólidos. Ele é gerado para transportar esgoto e é 99% líquido e somente 1% sólido. Então se essas máscaras, luvas, inteiras ou em pedaços forem descartadas na rede de esgoto de maneira inadequada podem causar vários problemas”, disse.

Na oportunidade, o gerente de operações também citou um dado alarmante: “No ano passado somente em Rio Claro nós recolhemos mais de 300 toneladas de resíduos sólidos do esgoto. Isso é muita coisa. Uma máscara por exemplo descartada no esgoto pode causar entupimento da rede, um extravasamento do esgoto, danos ao meio ambiente e até mesmo chegar às nossas estações e danificar equipamentos”, explicou.