Foto: BRK Ambiental/Divulgação

O setor de saneamento está em expansão – principalmente após a aprovação do novo marco regulatório do saneamento – com novas concessões, obras de ampliação das redes de água e esgoto e, consequentemente, oferece inúmeras oportunidades de trabalho, inclusive para quem está no início da carreira profissional. A BRK, empresa privada de saneamento presente em mais de 100 municípios brasileiros, entre eles em Rio Claro e Santa Gertrudes, é um dos exemplos de companhia que está em busca de novos talentos e acaba de lançar o Programa de Estágio 2022.

Com 100 vagas para atuar nas operações da companhia de todo o país, o programa tem como objetivo contribuir com a transformação do saneamento no Brasil para além do básico e tornar a empresa mais diversa e inclusiva. Todas as fases da seleção são focadas na escolha de pessoas com tradições e vivências distintas, para que sejam agregados diversos pontos de vista em um mesmo ambiente.

“Acreditamos no potencial da diversidade e vamos montar uma equipe focada em olhar para o futuro, capaz de somar técnica, entusiasmo e criatividade ao nosso dia a dia. O programa de estágio é um convite aos estudantes que desejam fazer parte do processo de transformação de um serviço essencial no país”, avalia Ivan Afonso Secco Marcos, Gerente Financeiro na Regional de São Paulo.

As inscrições para o Programa de Estágio 2022 estão disponíveis nesta página

(www.vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/estagiobrk2022) e vão até o dia 08 de abril. As fases de avaliação e dinâmica serão feitas on-line e as vagas são direcionadas aos estudantes que estão cursando ou com previsão de conclusão da graduação entre junho de 2023 e junho de 2024.

Os cursos aceitos serão definidos de acordo com as oportunidades em cada operação da companhia, com vagas para os alunos de administração, biologia, ciência da computação, ciências contábeis, ciências econômicas, ciências sociais, comunicação social, direito, engenharias, psicologia, gestão ambiental, química, sistemas de informação, tecnologia da informação, tecnólogo em saneamento ambiental, serviço social, pedagogia, entre outros.

As oportunidades são para São Paulo (São Paulo, Limeira, Mauá, Porto Ferreira, Rio Claro e Sumaré), Rio de Janeiro (Macaé), Alagoas (Maceió), Pernambuco (Recife), Bahia (Salvador), Goiás (Aparecida de Goiânia, Jataí e Rio Verde), Tocantins (Palmas, Araguaína, Gurupi, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional), Santa Catarina (Blumenau), Espírito Santo (Cachoeiro de Itapemirim), Maranhão (Paço do Lumiar) e Pará (Redenção).

Em Rio Claro há vaga para a área de Engenharia. Os estagiários selecionados terão direito a bolsa auxílio, assistência médica e odontológica, vale-refeição ou vale-alimentação, vale-transporte, seguro para acidentes pessoais e plano de aprendizado e desenvolvimento.