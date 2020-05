Os recursos tecnológicos são cada vez mais utilizados em nossas vidas. E isso não é diferente no saneamento básico. Da mesma maneira como ocorre em outros setores da sociedade, essa área também é beneficiada com o advento da internet, da ciência, da tecnologia e os seus desdobramentos. A tecnologia no saneamento pode trazer diversos benefícios como: melhoria na qualidade, nos processos, meio ambiente e saúde pública, identificação mais precisa de possíveis ocorrências, além da ampliação do acesso ao saneamento básico.

Em Rio Claro, a BRK Ambiental, responsável pelos serviços de esgoto no município, utiliza constantemente diversas tecnologias para garantir à população acesso aos serviços de esgotamento sanitário, seja na coleta, no afastamento ou no processo para o tratamento do esgoto. Dentre as tecnologias utilizadas na cidade está a Telemetria, que permite a transmissão remota em tempo real de dados entre as unidades operacionais do município. Rio Claro possui oito estações de tratamento de esgoto (ETEs) e 13 estações elevatórias de esgoto (EEEs).

O recebimento dos dados é feito pelo CCO (Centro de Controle Operacional) que centraliza todas as informações referentes às unidades operacionais, possibilitando um domínio e controle remoto de todo o sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto.

“Com a telemetria conseguimos, por exemplo, controlar e monitorar as vazões de esgoto nas estações elevatórias que, fisicamente, encontram-se espalhadas nas mais diversas regiões da cidade. Também acompanhamos todo o processo, etapas e resultados do esgoto em cada uma de nossas estações de tratamento. Tudo online, em tempo integral”, explica Alexandre Leite, gerente de operações da BRK Ambiental em Rio Claro.

Toda essa importante operação do sistema de esgoto do município só é possível devido a investimentos em infraestrutura de automação nas unidades da BRK Ambiental e equipe profissional capacitada.