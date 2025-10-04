Uma discussão familiar terminou com a apreensão de uma garrucha calibre 32 em uma residência no Jardim Nova Rio Claro, na noite de sexta-feira (03). A Polícia Militar foi acionada para atender um desentendimento motivado por ciúmes entre um casal.

No local, ninguém apresentava ferimentos, mas durante o registro da ocorrência, a esposa informou que o marido possuía uma arma em casa. Com a sua autorização, os policiais entraram no imóvel e localizaram a garrucha dentro de um cesto de roupas, além de cartuchos intactos e deflagrados. O homem declarou que havia adquirido a arma por R$ 300, alegando que a utilizava para defesa pessoal em um sítio na zona rural.

O suspeito recebeu voz de prisão, pagou fiança de R$ 1.520 e foi liberado. A arma e as munições foram encaminhadas para a perícia.