Brasileiros são detidos em Machu Picchu por dano ao patrimônio

Seis turistas estrangeiros, entre eles dois brasileiros, foram presos por autoridades peruanas no domingo passado, dia 12, por danificar a cidadela inca de Machu Picchu. Eles estiveram em áreas restritas e danificaram o famoso Templo do Sol, construído com blocos de granito há cerca de seis séculos. Um deles confessou ter extraído uma pedra de um muro e funcionários relatam que parte do grupo defecou no local, que é considerado sagrado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.