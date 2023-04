Taça do Brasileirão da Série A. Foto: Divulgação/CBF.

O Campeonato Brasileiro da Série A começa neste sábado (15) com sete jogos agendados. Às 16h o atual campeão Palmeiras recebe o Cuiabá no Allianz Parque e o América Mineiro enfrenta o Fluminense no Independência. Às 18h30 o Botafogo recebe o São Paulo no Nilton Santos, o Red Bull Bragantino encara o Bahia no Nabi Abi Chedid e o Fortaleza encara o Internacional na Arena Castelão. Encerrando os jogos de hoje, o Atlético Mineiro recebe o Vasco da Gama no Mineirão.

A rodada continua no domingo (16) com o Corinthians recebendo o Cruzeiro na Neo Química Arena, o Flamengo enfrenta o Coritiba no Maracanã e às 18h30 o Grêmio pega o Santos no Alfredo Jaconi.

Uma das novidades do Brasileirão é que, a partir desta edição, os clubes poderão inscrever até sete jogadores de fora do país. Até o ano passado, o limite era de cinco atletas estrangeiros por clube. Pela primeira vez na história, o nacional será paralisado durante os períodos de Data FIFA.