Na semana 37 entre 06 a 13 de Setembro o país teve 5.007 mortes devido ao COVID-19, este é o menor índice de óbitos desde a semana 20 que compreende o período de 10 a 17 de maio quando o país registrou 5.006 óbitos.



Em relação a semana passada tivemos uma redução no número de óbitos de 14,6%, na semana 36 tivemos 5.746 mortes por causa no novo Coronavirus.



A média móvel de óbitos por dia foi de 715 na semana contra uma média de 820 pessoas na semana passada indicando uma redução consistente dos casos no país.



Publicidade

Os dados divulgados são oficiais e extraídos do site do Ministério da Saúde, www.covid.saude.gov.br, esta é a quarta semana consecutiva com redução expressiva do número de óbitos e indica uma curva descendente de casos e óbitos no Brasil.