Uma confusão em uma borracharia no Bairro Santa Cruz, em Rio Claro, foi registrada no plantão policial nesta segunda (10). Um borracheiro teria sido preso no banheiro do estabelecimento por um outro funcionário do local, que o teria agredido com arma de choque após ter o carro danificado pelo borracheiro. Confira detalhes da ocorrência no áudio do repórter Gilson Santullo.