Após meses de fechamentos para manutenção, o Governo do Estado confirma que o Bom Prato Rio Claro não abrirá mais aos sábados e domingos devido à baixa demanda

O Bom Prato Rio Claro encerrou oficialmente as atividades aos finais de semana e feriados. A decisão foi confirmada pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) após questionamentos da reportagem do Jornal Cidade sobre a constante falta de atendimento na unidade.

Embora o restaurante constasse na lista das 31 unidades do Estado que deveriam abrir todos os dias, na prática, o serviço não era oferecido aos moradores há meses. Frequentadores da unidade relataram que o restaurante não abriu em nenhum final de semana deste ano.

Justificativa para o fechamento da unidade

Anteriormente, os comunicados emitidos semanalmente pela SEDS na Agência de Notícias do Governo alegavam que o local estava “excepcionalmente fechado para manutenção”. No entanto, o Jornal Cidade confrontou a pasta sobre a recorrência dessas manutenções e a lógica de divulgar um serviço inexistente.

Em resposta oficial, a secretaria mudou a justificativa, informando que a baixa procura motivou o fim do serviço. “Em razão da baixa demanda registrada nos finais de semana, a SEDS optou pelo encerramento do atendimento do Bom Prato Rio Claro aos sábados e domingos”, afirmou a nota.

Horários e preços do restaurante popular

Com a mudança, o atendimento no restaurante popular passa a ocorrer exclusivamente de segunda a sexta-feira. O público pode acessar as refeições nos períodos de café da manhã, almoço e jantar.

Os valores seguem os padrões do programa estadual: o café da manhã custa R$ 0,50, enquanto o almoço e o jantar saem por R$ 1,00 cada. O Bom Prato Rio Claro está localizado na Rua 1, entre as Avenidas 8 e 10, no Centro da cidade.