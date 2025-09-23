Durante a Semana Nacional do Trânsito, em ação integrada da Operação Pró-Carga realizada na madrugada desta terça-feira (23), equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) abordaram um veículo de carga proveniente da Bolívia.

No primeiro momento, nada de ilícito foi identificado em busca pessoal. No entanto, durante a vistoria minuciosa na cabine, foram localizados diversos fardos contendo substância entorpecente. A pesagem confirmou a apreensão de quase 37 kg de maconha.

O caminhoneiro, natural da Bolívia, foi detido em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas, e a ocorrência foi apresentada à autoridade policial competente para as providências legais cabíveis. A ação integrou as atividades da Semana Nacional do Trânsito e reforçou o compromisso do Policiamento Rodoviário com a segurança viária e o combate à criminalidade organizada.