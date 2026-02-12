Bloco da Saudade faz 10 anos com desfile em homenagem à “Esquina do Veneno”. Evento acontece na quinta-feira (12), a partir das 18h, na Avenida da Saudade

Tradicional desfile de Carnaval acontece nesta quinta-feira (12) na Avenida da Saudade, celebrando uma década de folia e resgatando a memória cultural da cidade

O Bloco da Saudade coloca sua folia na rua nesta quinta-feira (12), a partir das 18h, em uma edição especial que celebra dez anos de existência. O evento, que anualmente reúne milhares de foliões de Rio Claro e região, terá como destaque uma homenagem aos 40 anos da histórica Banda do Veneno, um dos ícones do Carnaval local.

A organização explica que a Banda do Veneno desfilou pelo centro da cidade por três décadas, marcando gerações com o lema “Vem quem quer do jeito que vier”. Segundo os organizadores, o Bloco da Saudade é um descendente direto dessa tradição, buscando recuperar o sentimento de união e a ocupação ocupação dos espaços públicos através da dança e da alegria.

Programação e trajeto do bloco

Os foliões se concentram às 18h na esquina da Avenida da Saudade com a Rua 8, próximo ao monumento do Cristo. Em seguida, o Bloco da Saudade inicia seu movimento em direção à quadra da Escola de Samba Grasifs Voz do Morro. O trajeto é feito de forma lenta, permitindo a interação do público com as belezas da avenida.

Na chegada à quadra, haverá um show organizado pela Bateria Pegada Loka e pelo Mestre Thierrys. O encerramento do evento está previsto para a meia-noite. A participação é gratuita, e os organizadores permitem que o público leve suas próprias bebidas, reforçando o caráter democrático da festa de rua.

Respeito e cidadania no Carnaval de rua

A organização do Bloco da Saudade enfatiza a importância do respeito mútuo durante a celebração. O foco é a proteção de públicos mais vulneráveis, como mulheres, idosos, crianças e a comunidade LGBTIQAP+. A orientação é que todos cuidem do patrimônio público, evitando o descarte irregular de lixo e danos aos jardins da avenida.

Diferente das escolas de samba, o modelo de bloco de rua em Rio Claro foca no protagonismo do cidadão. “No bloco todos são artistas, é o espaço de manifestação livre do povo”, afirma a organização. A escolha da Avenida da Saudade simboliza o desejo por uma cidade com mais espaços de encontro e áreas verdes.