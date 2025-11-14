Evento tem início às 15h, com entrada colaborativa; proibido levar cooler

Acontece neste sábado (15), a partir das 15h, na academia MM Boxe, localizada na Rua 1B, 357, no bairro Cidade Nova, em Rio Claro, a festa “Black Music Boxe”, com muitas atrações, lutas e consciência social.

De acordo com a programação divulgada pela Frente Cultural Inboxe, braço cultural do projeto da academia MM Boxe, a festa começa a partir das 15h, com entrada colaborativa e é proibida a entrada de cooler. Haverá venda de comidas e bebidas no local.

A partir das 16h haverão as lutas de exibição de boxe. Logo às 17h30 é a vez de Virso MC lançando seu EP “Preto do Interior Brasileiro”.

A partir das 18h tem Baile Black com DJ Roo, conhecido na cena regional. E para encerrar a noite, a partir das 20h, tem roda de samba com Quintal das Pretas. Mestre de Cerimônias será Arthur D’Ogun.

O evento é uma produção da Frente Cultural inBoxe em parceria com a Black June Produções, e tem apoio da Prefeitura de Rio Claro. E integra o calendário do Mês da Consciência Negra do município.

As demais atividades acontecem até o dia 30 de novembro. Na segunda-feira (17), a OAB recebe uma palestra, na Rua 7, 466, no Centro de Rio Claro.

No dia 18 haverá o evento Ecos da Ancestralidade – vozes negras em movimento, com organização do Pai Silvio de Xangô, no Templo e Espaço Cultural Ylê Axé Xangô.