A Biblioteca Comunitária (BCo) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está preparando uma programação especial para comemorar o Dia Nacional do Livro Infantil, celebrado no dia 18 de abril, com o objetivo de destacar a importância da literatura infantil e da formação do público leitor.

Na programação, há três atividades. No dia 18 de abril, serão disponibilizados dois vídeos, no canal da BCo no YouTube (www.youtube.com/c/BCoUFSCarSaoCarlos): um deles é o “Minuto da Poesia”, com Rita Cândido, do grupo Tantos Contos; o outro, “Bruxolinda conta Monteiro Lobato”, será apresentado por Bruxolinda, personagem interpretada por Giovana Gaeta. Rita Cândido e Giovana Gaeta são professoras na rede municipal de ensino de São Carlos e ambas têm canal no YouTube – Tantos Contos (www.youtube.com/c/CanalTantosContos) e Giovana Gaeta (www.youtube.com/c/GiovanaGaeta).

Já no dia 20 de abril, às 10 horas, a professora Ayodele Floriano, com mediação da bibliotecária Sônia Pinheiro, apresentará a live intitulada “Literatura infantil com personagens negras: um presente para todas as pessoas”. A apresentação pretende mostrar as novas formas pelas quais as personagens negras têm sido retratadas nos livros de literatura para crianças na contemporaneidade.

As atividades, gratuitas e abertas ao público, serão realizadas no canal da BCo no YouTube (www.youtube.com/c/BCoUFSCarSaoCarlos).