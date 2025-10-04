Foto: Divulgação/Biahh Cavalcante

A cantora Biahh Cavaltante, de Rio Claro, encerrou sua participação no programa Estrela da Casa, da TV Globo há cerca de uma semana, mas os louros seguem sendo colhidos. Após ser recebida por amigos, familiares e fãs em um espaço na Cidade Azul, que sempre a acolheu como profissional, a jovem ainda lida com uma novidade para lá de especial: um convite para um feat com ela, Roberta Miranda. O convite foi feito à Biahh durante sua participação no Estúdio Backstage, do canal Multishow, que recebe os eliminados do reality show musical.

“Você é uma vitoriosa, que ótimo ter participado do Estrela da Casa. Agora eu quero te fazer um convite, o que você acha? Quer fazer um feat comigo? Estou aguardando sua resposta”, convidou Roberta. A resposta da cantora rio-clarense não teria como ser outra. “Eu digitei e apaguei várias vezes sem saber o que digitar, estou me tremendo toda”, disse Biah durante a entrevista ao programa.