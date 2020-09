Foto: Agência Brasil/EBC

AGÊNCIA BRASIL

A cidade de Bauru, no interior paulista, tem, a partir de hoje (16) racionamento de água, com abastecimento em dias alternados. Desde a meia-noite estão sendo abastecidos somente os bairros da região da Vila Falcão. Amanhã (17), a água só vai chegar para os moradores da parte central do município.

O racionamento foi adotado, segundo o Departamento de Água e Esgoto de Bauru (DAE), devido à seca enfrentada pelo Rio Batalha, que está com um volume de água consideravelmente abaixo do ideal, reduzindo em 10% a disponibilidade de água. “Além da estiagem prolongada, o aumento do consumo de água na cidade em razão das altas temperaturas registradas em pleno inverno e a baixa umidade relativa do ar contribuíram para o rebaixamento da represa”, explica a nota da autarquia responsável pelo abastecimento municipal.

O DAE pede a colaboração da população para evitar que o racionamento se prolongue. Entre as medidas recomendadas está a de não lavar carros e calçadas, reduzir o tempo de banho e usar a máquina de lavar somente com a capacidade máxima.

Os moradores dos bairros atendidos podem solicitar abastecimento extra por caminhões-pipa ao DAE. O contato pode ser feito por telefone fixo para o 0800 771 0195 ou por celular para 3235-6140 e 3235-6179.

Os bairros afetados na região da Vila Falcão são: Vila Independência, Vila Nipônica, Jardim Ferraz, Popular Ipiranga, Jardim Solange, Vila Santista, Jardim Ouro Verde, Jardim Vitória, Residencial Sabiá, Residencial Andorinhas, Núcleo Joaquim Guilherme, Granja Cecília, Vila Falcão, Alto Paraíso, Vila Pacífico, Vila Industrial, Residenciais Filardi, Vila Dumont I, Spazio Comendador e Shangrila, Vila Bela, Vila Dutra, Santa Cândida e Leão 13.

Na região central o racionamento vai atingir o centro, os Altos da Cidade, o Jardim Estoril, o Jardim Aeroporto, o Jardim Cruzeiro do Sul, o Parque Paulistano, o Jardim Carolina, a Vila Cardia, Higienópolis, a Vila Universitária e o Jardim Panorama.