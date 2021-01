Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

As novas regras da fase amarela do Plano SP de combate à covid-19, na qual Rio Claro se encontra atualmente,anunciadas na última sexta (8), impede os bares de funcionarem com público presencial após as 20h. A decisão, claro, incomoda os donos dos estabelecimentos, que lutam para se manter em meio aos prejuízos.

Em Rio Claro, a situação não é diferente e os bares têm sofrido com as restrições impostas pelo Governo de SP. Orlando Baungartner, do Sujinhos Bar, na Bela Vista, é um dos proprietários de bares que sofreram ao longo dos últimos meses.

“Por conta da pandemia, ficamos seis meses parados, tivemos queda de cerca de 90% da receita, bares sofreram com perda de funcionários, tem sido uma fase bem difícil. Essa nova decisão do Governo de São Paulo atrapalha ainda mais. Para nós, que trabalhamos com bares e casas noturnas, fechar às 20 hora prejudica muito a gente. Esse negócio do fechamento é uma palhaçada, um absurdo”, comentou Orlando.

Com relação às restrições, o dono do Sujinhos ainda questiona o motivo de só os bares terem que fechar às 20h: “O Governo elogia o comércio por seguir os protocolos, quando não é bem isso que a gente tem visto. Não desmerecendo os lojistas, que tem que trabalhar também, mas porquê nós não? Isso não condiz com o que é justo. Acredito que se mantivermos aberto por mais tempo, com 40% de ocupação, mesa distanciadas etc, seria melhor. Tivemos reunião com a antiga administração municipal e da secretaria de saúde em Dezembro, expusemos isso, e falaram pra gente que é preciso seguir o decreto do estado. Conversamos com advogados e não é bem assim, já que o decreto não lei. Colocaram pra gente que o problema é o bar, quando o fluxo maior que vemos é no Centro durante o dia. O prejuízo foi terrível, fomos taxados como culpados de uma situação de que a culpa não é nossa, tanto que a maior taxa de mortes aconteceu quando estávamos fechados. Assim fica difícil pra gente trabalhar, mesmo que corretamente, já que o diálogo segue essa linha, o pessoal só vai seguindo o governador”.

Outro dono de bar que sofre com a situação é Cacá, do Bar do Tatão, na Vila Martins: “Sem dúvidas q o horário até as 20h fica muito restrito, ainda mais se referindo a alguns bares que abrem a partir das 17 ou 18h. Acaba que nem compensa abrir. O problema é que as contas vêm. Acho que já deu tempo o suficiente para os governos verem que não é um comércio aberto até as 20h que é o problema. São os transportes públicos, as grandes empresas que não pararam, os mercados, quer dizer, em tudo tem aglomeração e não só nos bares, lanchonetes e restaurantes, que são tratados como culpados. É preciso ter bom senso dos governos. Estamos fazendo isso por necessidades. Temos filhos, colaboradores e familiares que dependem deste setor. Também temos receio desta doença e infelizmente temos que enfrentar, mas com bom senso vamos vencer”.