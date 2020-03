A cidade de Rio Claro entrou para a história no início da tarde de ontem (4) por confeccionar uma das maiores bandeiras de que se tem registro no Brasil. O símbolo foi feito em uma fábrica na cidade e será enviado para o Comando da Sétima Região Militar e Sétima Divisão de Exército, que fica em Recife (PE).

A história

A fábrica de bandeiras começou a produção no final da década de 60 sob o comando do casal José Carlos e Maria Helena. Os anos se passaram até que, em meados de 2018, Tiago Mendes, filho do casal, e a esposa Angela Pimenta resolveram assumir a fábrica e dar uma cara nova ao empreendimento.

“Vimos na confecção de bandeiras um grande potencial e resolvemos investir. Fizemos um site, modernizamos tudo e por último importamos uma máquina da China, que é o que há de melhor no mercado atualmente. A oportunidade de confeccionar a bandeira veio através de uma licitação que vencemos”, conta Angela

A partir disso teve início o trabalho que durou 10 dias inteiros e teve a participação de cinco funcionárias da fábrica: “O resultado foi uma das maiores bandeiras do Brasil que temos aqui no país. Ela pesa em torno de 60 quilos e tem 334 metros quadrados. Fazendo um comparativo, a bandeira que está hasteada em Brasília, na Praça dos Três Poderes e entrou no Guinness Book como a maior do mundo hasteada, tem 286 metros quadrados e pesa 40 quilos. A nossa é maior que essa, porém não ficará hasteada. Pelas informações que recebemos, ela ficará perpendicular a uma parede”, relata Angela.

Resgate do patriotismo

Durante a entrevista ao Jornal Cidade, os proprietários da fábrica de bandeiras, com sede em Rio Claro, fizeram questão de falar sobre uma realidade que eles têm notado nos últimos meses: “Nós temos sentido nestes últimos meses o resgate do patriotismo. Aquele pequeno comerciante está vindo até nós para encomendar uma bandeira para colocar no estabelecimento. Recentemente um produtor rural veio até a gente pelo mesmo motivo. O nosso ponto de referência é uma fábrica nos EUA. Por lá eles produzem 35 mil bandeiras por dia. A maioria da população tem em casa uma bandeira”, afirma Tiago Mendes.

Antes da entrega

Como a bandeira gigante vai seguir para Recife, os proprietários da fábrica organizaram um ato simbólico para mostrar o trabalho desenvolvido. A ação contou com a presença dos atletas da categoria de base do basquete do Clube de Campo/Setur, funcionários da fábrica e outros convidados, que ajudaram a abrir a bandeira e fizeram questão de eternizar o momento em muitas fotos.