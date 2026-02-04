O Grêmio da Cia Paulista recebe a Banda Geriatricus para um show que une música das décadas de 80 e 90, teatro e humor com ingressos disponíveis online
A Banda Geriatricus apresenta em Rio Claro, neste sábado (7), o show “Geriatricus” no clube Grêmio da Cia Paulista. A apresentação está marcada para começar às 20h e os ingressos já podem ser adquiridos antecipadamente pelo portal Bilheteria Digital.
O evento oferece diferentes setores para o público, incluindo pista, mesas (diamante, ouro e prata) e mezanino (diamante, ouro e prata). O Grêmio da Cia Paulista está localizado na Rua 9, 1569, no bairro Santa Cruz.
O fenômeno da Banda Geriatricus
A Banda Geriatricus consolidou-se como um fenômeno nacional ao criar uma experiência que transcende o show convencional. O grupo une música ao vivo de alta qualidade, teatralidade e uma dose generosa de humor em suas apresentações.
O espetáculo transforma clássicos das décadas de 80 e 90 em uma performance vibrante e visualmente marcante. No palco, personagens como Véia (Dona Celeste), Leandrinho e Gutinho dão vida à nostalgia de forma interativa.
Carreira e projeção internacional
Recentemente, a Banda Geriatricus passou a integrar o casting da Live Talentos, escritório que gerencia ícones como Chitãozinho & Xororó e Fábio Jr. Essa parceria projeta o grupo para os maiores palcos do entretenimento brasileiro.
Além do sucesso nacional, com recordes de bilheteria e ingressos esgotados em capitais, o grupo expande sua presença global. Atualmente, a banda realiza turnês pela Europa, passando por países como Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra e Irlanda.
Repertório e diversão no Grêmio
O repertório do show da Banda Geriatricus em Rio Claro promete uma viagem emocional por grandes sucessos do rock e pop nacional e internacional. O público poderá conferir hits de Legião Urbana, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, RPM, Pearl Jam e Seu Jorge.
A proposta criativa busca conectar gerações através da música e da alegria, reforçando a identidade única que o grupo construiu no cenário musical atual.