Ballet sem fronteiras e resistências

“Mãe, eu quero fazer ballet”, disse com convicção João Gustavo Soares Pinto, de 6 anos, para sua mãe Manu Soares, após assistir a uma apresentação de ballet na sua escola.

“Essa é a parte mais emocionante para mim. Quando ele me falou que queria fazer Ballet, confesso que fiquei um pouco preocupada, pois fiquei com receio de como seria a reação dos coleguinhas ou até mesmo da família. Sentei com ele no sofá, mostrei alguns vídeos para ele, falei que era algo que tem mais meninas do que meninos fazendo, mesmo assim ele falou que queria fazer ballet, pois meninos também dançam e meninas jogam bola, e foi me dando vários exemplos. Na hora eu não tive mais o que falar. Conversei com a nossa família e todos e todas acharam um máximo, o apoio foi geral da nossa família, o mais importante é a realização e a felicidade que as escolhas nos proporcionam”, conta Manú Soares

E em junho deste ano João Gustavo começou a aprender a dançar e desde o início não teve dificuldades. E nos dias 14 e 15 de dezembro João Gustavo se apresentou no Centro Cultural com sua classe de ballet em um espetáculo chamado Pinocchio, em que ele teve a oportunidade de mostrar o quanto realmente está envolvido e, ainda segundo sua mãe, ele fala que quer ser um bailarino grande, forte e dançar e muito em teatros.

Para sua professora de ballet Lívia Pichinelli, da Cia de Dança Coda, a postura do menino João é bem focada. “O João Gustavo iniciou conosco este ano e está se adaptando ao método muito bem. Foram novos movimentos inseridos no seu repertório corporal que só trarão benefícios ao seu desenvolvimento. A boa memorização e atenção também são características que já pertenciam a ele e foram incentivadas na sala de aula e demonstradas na apresentação de final de ano”, comenta.

Lívia explica também que a academia segue uma metodologia para que as crianças adquiram equilíbrio, coordenação motora, consciência corporal e espacial. Elas são estimuladas a utilizar a imaginação e a criatividade com aulas repletas de músicas divertidas, histórias e dança.