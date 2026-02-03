Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, a atuação de áreas de baixa pressão mantém o tempo instável, com nebulosidade variável e previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas, sobretudo entre a tarde e a noite, conforme informações do IPMet. A formação de um centro de baixa pressão no litoral sul paulista pode favorecer chuvas mais intensas na região, principalmente entre a noite e a madrugada de quarta-feira (04).

As temperaturas seguem amenas. No campus da Unesp, a mínima registrada nesta manhã (03) foi de 21,1°C, enquanto a máxima prevista para hoje é de 27°C. Os dados são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.

