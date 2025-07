Arma estava dentro de veículo T-Cross que era dirigido pela mulher

Policiais Militares do 10º BAEP interceptaram uma mulher de 24 anos, na condução de um veículo T-Cross, pessoa essa conhecida como sendo esposa do criminoso de vulgo “Léo Bode”, líder do grupo criminoso denominado “Bonde do Magrelo”, vinculado a Facção Criminosa Comando Vermelho. Durante a busca veicular foi localizado um revólver no compartimento destinado ao estepe do veículo, tendo a condutora informado que recebera o armamento de seu marido para sua defesa própria. Findada a busca, a condutora foi encaminhada a Delegacia de Polícia do município, onde foi autuada por Posse Ilegal de Arma de Fogo, permanecendo recolhida e à disposição da Justiça.

Segundo o comando do CPI-9, o grupo criminoso denominado “Bonde do Magrelo”, vinculado a Facção Comando Vermelho, é responsável por inúmeros crimes cometidos no município, especialmente os homicídios e o Tráfico de Drogas.