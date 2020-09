Policiais militares do BAEP prenderam na manhã deste sábado (19), um jovem de 21 anos pelo crime de tráfico de drogas e porte de arma de uso restrito. A ação ocorreu nos bairros Jardim Bandeirantes e Parque Mãe Preta.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe recebeu denúncia que um indivíduo tinha em sua posse um revólver cromado, e que estaria na residência de sua mãe pelo bairro Jardim Bandeirantes, ou onde reside no bairro Mãe Preta.

Os policiais foram até a casa da mãe do jovem, onde ela e seu padrasto receberem a equipe, tomando ciência da denúncia e franqueando a vistoria na residência, onde nada de ilícito foi encontrado bem como não foi encontrado o indivíduo.

Diante disto, se deslocaram até o outro endereço, quando no local se depararam com um indivíduo que ao avistar a viatura tentou se evadir mais não teve êxito na fuga, sendo abordado. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado.

Indagado se teria algo de ilícito em sua residência ele indicou onde estava o revólver calibre .38, cromado, com numeração suprimida municiado com 04 munições intactas que estava no interior do banheiro. Em buscas pelo quarto foi localizado dois galões contendo substância clorofórmio, utilizada para produção de lança perfume e numa cômoda dentro da gaveta foi localizado 6 eppendorf’s com substância aparentando ser cocaína, R$ 4.830,05 reais em notas e moedas, uma sacola contendo uma balança digital e duas peneiras e selos para identificação das drogas

Os policiais novamente questionaram o indivíduo se haveria mais entorpecentes e ele informou que tinha na residência de sua mãe no Jardim Bandeirantes. Retornando no outro local foi encontrado 55 kits de cocaína, totalizando 817 eppendorf’s.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão, sendo informado seus direitos constitucionais e conduzido até o plantão policial, onde foi apresentado a autoridade Policial Civil, que tomou ciência do ocorrido e ratificou a voz de prisão, pelo Art 33 da lei 11343/06 e Art 16 da lei 10826/03, individuo permaneceu preso à disposição da Justiça.

Foi necessário a utilização de algemas por fundado receio de fuga, embasado pelo Decreto número 8858/16.

Total de Apreensões: 1 Revolver, marca Rossi, n° Suprimida; 4 Munições .38, CBC, intactas; 823 eppendorf’s totalizando 546 gramas; 2 galões contendo substância clorofórmio, totalizando 40 litros e a quantia de R$ 4.830,05 reais em notas e moedas.