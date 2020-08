Policiais do 10º BAEP prenderam no final da tarde de sábado (15), dois indivíduos pelo crime de receptação de veículo. O fato ocorreu em uma padaria no bairro Jardim São Caetano, em Rio Claro.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe recebeu uma denúncia que a dupla estaria negociando um veículo possivelmente dublê e que estariam em um veículo Cobalt e em uma Meriva.

No local os policiais do BAEP abordaram um indivíduo de 34 anos e outro de 38 anos, na porta da padaria. Em busca pessoal foi localizado com um dos indivíduos dois aparelhos celulares e com o outro a chave de um veículo.

Em posse da chave a equipe conseguiu abrir o veículo Cobalt que estava estacionado a uns 20 metros de distância de onde os abordados estavam. No interior do veículo foi verificado o número do câmbio e constatado que pertencia a outro veículo com placas diferentes e que foi furtado na cidade de Piracicaba.

Pelo emplacamento e a numeração dos vidros foi verificado que seria de um veículo furtado na cidade de Campinas.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos indivíduos e conduzidos ao Plantão Policial de Rio Claro, onde foram apresentados ao delegado plantonista que deliberou pelo registro do fato e os indivíduos permaneceram à disposição da Justiça. Foram apreendidos o veículo Cobalt e dois aparelhos celulares.