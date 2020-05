Policiais do Baep prenderam na noite de ontem (29) dois criminosos que estavam em um veículo pela Rua 14 com a avenida 28 no bairro Jardim São Paulo.

A equipe recebeu a informação que a dupla transportava drogas de Piracicaba para Rio Claro e que também era acusada de um roubo a um estacionamento que fica na Avenida Visconde na manhã de quinta-feira (28). Na ocasião eles entraram no local portando armas e roubaram dois celulares da marca Motorola, diversos recibos de veículos e uma aliança de ouro. Na sequência fugiram em um veículo mas foram flagrados por câmeras de segurança.

Assaltantes foram filmados quando chegaram para roubar estacionamento na Avenida Visconde



Veículo em que eles fugiram após concretizarem o roubo no estacionamento

Somando as imagens com as informações, a equipe do Baep abordou o mesmo veículo utilizado no roubo ao estacionamento e dentro estava a dupla de criminosos. Após busca pessoal com o indivíduo de 19 anos foram encontrados 80 pinos contendo cocaína e a quantia de R$ 325,00. Já com o outro bandido que tem 21 anos os policiais do Baep localizaram mais 60 eppendorfs. Como este segundo indivíduo não portava nenhum documento, a equipe foi até a residência dele onde teve a entrada autorizada pela mãe que permitiu por buscas no imóvel.

No guarda-roupa havia uma sacola com mais 101 pinos contendo cocaína, um rolo de plástico filme e um capacete idêntico ao usado no roubo ao estacionamento. Diante do flagrante, objetos, dinheiro, drogas e veículo Hyundai I/30 apreendidos assim como os criminosos foram encaminhados aos plantão policial. Após depoimento ambos ficaram presos.

Capacete usado no roubo ao estabelecimento, drogas e dinheiro apreendidos com criminosos