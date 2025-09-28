O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) em entrevista nesta semana na Rádio Jovem Pan News Rio Claro FM 106,1

O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) em entrevista na Rádio Jovem Pan News Rio Claro FM 106,1

O Governo Gustavo voltou a publicar o edital para a contratação de uma empresa que execute a obra da tão sonhada Avenida Integração, que vai ligar a região central a partir da Avenida 24-A até a Rodovia Washington Luís (SP-310) pelo antigo leito da linha férrea que outrora foi ativa neste trecho de Rio Claro. Após mais de um ano e meio, já que o pregão não ocorreu no ano passado, a licitação volta com modificações e novo valor: R$ 60,3 milhões. Antes, eram previstos até R$ 46 milhões para a megaobra.

O pacote inclui obras de infraestrutura viária de pavimentação, drenagem, paisagismo ao longo da antiga linha ferroviária, além de implantação de reservatório de retenção de águas pluviais e demais obras necessárias para implantação do parque urbanístico no entorno da Avenida Integração. A ideia é fazer a execução em até dois anos.

Para estruturar a megaobra, foram criados trechos paralelos. Antes, eram três: o bloco “A” refere-se ao trecho do Cervezão, enquanto o “B” a região da Jacutinga. Já o “C”, é o da Aparecida. Agora, são mais dois blocos: “D” no Panorama e “E” na Avenida Saburo Akamine. Segundo a licitação, a implantação ficará da seguinte forma:

A Avenida Integração estará ao longo do antigo leito ferroviário, desde a Avenida 24 (Início do trecho “C”: “Aparecida”) até a Rua 19, entre a Av. Paulista 2 e a Rua Dezoito / Av. 70, entre os bairros Recanto Paraíso e Jardim Boa Vista (Final do trecho “B”: “Jacutinga”), prolongando-se até o cruzamento da Av. 50-Pa com a Av. Paulista, divisa dos bairros Recanto Paraíso, Jardim Panorama, e Jardim das Paineiras (Final do trecho “D”: “Panorama”).

Depois, no entorno da Avenida Integração na “Avenida Saburo Akamine” (“Trecho E”), entre a Rua 30 (Início do trecho “E”) e a Av. Paulista (Final do trecho “E”), delimitada pelos bairros Conjunto Habitacional Rio Claro H, Jardim Santa Eliza e Jardim Figueira.

No projeto básico apresentado pela Prefeitura também consta um estudo para implantação de um lago ou reservatório para retardo da água de chuva de forma a ser interligado ao Lago Azul. Anteriormente, o prefeito Gustavo disse que o local deverá ser onde hoje está o antigo pontilhão do Jardim Primavera, ao lado do novo Hospital Público Municipal.

30% mais cara

No ano passado, o edital anterior previa R$ 46 milhões em gastos para a megaobra. Agora, com as mudanças no projeto, o valor chega a R$ 60,3 milhões, um aumento de cerca de 30% no custo. Outra mudança é da onde virá todo esse dinheiro.

Ao longo do mandado passado, Gustavo promoveu diversas desafetações de áreas institucionais para leiloar terrenos da Prefeitura. Na época, até o edital anterior, haviam sido arrecadados R$ 22 milhões. Porém, isso mudou. Apenas R$ 10,3 milhões desse valor obtido nas vendas das áreas que serão utilizados.

E o valor excedente? O Governo Gustavo afirma que usará o empréstimo de R$ 50 milhões aprovado pela Câmara de Vereadores para viabilizar a obra. O financiamento será feito junto à Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo.

A sua assinatura é fundamental para continuarmos a oferecer informação de qualidade e credibilidade. Apoie o jornalismo do Jornal Cidade. Clique aqui.

YouTube Assine

Mais em Política:

Prefeitura instalará relógios de ponto para os servidores

Fundo para controlar ‘taxa do lixo’ em Rio Claro avança após aprovação na Câmara

Avança mudança em lei para vereadores controlarem parte do dinheiro público