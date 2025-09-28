O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) em entrevista na Rádio Jovem Pan News Rio Claro FM 106,1

O Governo Gustavo voltou a publicar o edital para a contratação de uma empresa que execute a obra da tão sonhada Avenida Integração, que vai ligar a região central a partir da Avenida 24-A até a Rodovia Washington Luís (SP-310) pelo antigo leito da linha férrea que outrora foi ativa neste trecho de Rio Claro. Após mais de um ano e meio, já que o pregão não ocorreu no ano passado, a licitação volta com modificações e novo valor: R$ 60,3 milhões. Antes, eram previstos até R$ 46 milhões para a megaobra.

O pacote inclui obras de infraestrutura viária de pavimentação, drenagem, paisagismo ao longo da antiga linha ferroviária, além de implantação de reservatório de retenção de águas pluviais e demais obras necessárias para implantação do parque urbanístico no entorno da Avenida Integração. A ideia é fazer a execução em até dois anos.

Para estruturar a megaobra, foram criados trechos paralelos. Antes, eram três: o bloco “A” refere-se ao trecho do Cervezão, enquanto o “B” a região da Jacutinga. Já o “C”, é o da Aparecida. Agora, são mais dois blocos: “D” no Panorama e “E” na Avenida Saburo Akamine. Segundo a licitação, a implantação ficará da seguinte forma:

A Avenida Integração estará ao longo do antigo leito ferroviário, desde a Avenida 24 (Início do trecho “C”: “Aparecida”) até a Rua 19, entre a Av. Paulista 2 e a Rua Dezoito / Av. 70, entre os bairros Recanto Paraíso e Jardim Boa Vista (Final do trecho “B”: “Jacutinga”), prolongando-se até o cruzamento da Av. 50-Pa com a Av. Paulista, divisa dos bairros Recanto Paraíso, Jardim Panorama, e Jardim das Paineiras (Final do trecho “D”: “Panorama”).

Depois, no entorno da Avenida Integração na “Avenida Saburo Akamine” (“Trecho E”), entre a Rua 30 (Início do trecho “E”) e a Av. Paulista (Final do trecho “E”), delimitada pelos bairros Conjunto Habitacional Rio Claro H, Jardim Santa Eliza e Jardim Figueira.

No projeto básico apresentado pela Prefeitura também consta um estudo para implantação de um lago ou reservatório para retardo da água de chuva de forma a ser interligado ao Lago Azul. Anteriormente, o prefeito Gustavo disse que o local deverá ser onde hoje está o antigo pontilhão do Jardim Primavera, ao lado do novo Hospital Público Municipal.

30% mais cara

No ano passado, o edital anterior previa R$ 46 milhões em gastos para a megaobra. Agora, com as mudanças no projeto, o valor chega a R$ 60,3 milhões, um aumento de cerca de 30% no custo. Outra mudança é da onde virá todo esse dinheiro.

Ao longo do mandado passado, Gustavo promoveu diversas desafetações de áreas institucionais para leiloar terrenos da Prefeitura. Na época, até o edital anterior, haviam sido arrecadados R$ 22 milhões. Porém, isso mudou. Apenas R$ 10,3 milhões desse valor obtido nas vendas das áreas que serão utilizados.

E o valor excedente? O Governo Gustavo afirma que usará o empréstimo de R$ 50 milhões aprovado pela Câmara de Vereadores para viabilizar a obra. O financiamento será feito junto à Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo.