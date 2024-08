A autora e jornalista Vivian Guilherme realiza o lançamento oficial de seu mais novo romance na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontece de 6 a 15 de setembro no Distrito Anhembi, na capital paulista. A rio-clarense terá sessões de autógrafos nos dias 7 e 14, quando estará divulgando o livro “Quarentamos: os 40 são os novos 30”.

Para a autora, a participação na feira é a realização de um sonho. “A Bienal do Livro é um dos maiores eventos do mercado literário no mundo e estar presente com o lançamento de um livro e com duas sessões de autógrafos é a realização de um sonho”, acrescenta Vivian, que estará expondo seus livros em dois estandes diferentes.

No dia 7 de setembro, a sessão de autógrafos acontece a partir das 16 horas, no estande da P.S.: Edições, endereço K45. A autora estará autografando o lançamento “Quarentamos” e seu livro de estreia “O cara do pôster”, ambos os títulos poderão ser adquiridos no estande durante todos os dias da Bienal. Já no dia 14 de setembro, será a partir das 17 horas, no estande da Gráfica Viena Press, endereço A79, autografando o lançamento “Quarentamos”, disponível neste estande apenas no período da sessão. As primeiras 20 pessoas da fila ganharão brindes especiais.

A expectativa da organização é que mais de 600 mil pessoas passem pelo evento, que contará ainda com a participação de grandes nomes da literatura nacional e internacional. Com 100% dos espaços ocupados e com 227 expositores confirmados, a Bienal receberá selos editoriais de todos os gêneros literários e ampla e variada programação. Serão mais de 2.000 horas de programação cultural e 13 espaços oficiais com atividades relacionadas ao universo literário.

LANÇAMENTO

O mais novo lançamento de Vivian Guilherme tem publicação pela Editora Grou e marca um novo formato de escrita na carreira da autora, por se tratar de um romance hot. “Quarentamos: os 40 são os novos 30” traz quatro noveletas que retratam a vida de quatro mulheres que acabaram de completar 40 anos. “A ideia do livro surgiu a partir da minha crise da meia-idade, como este ano completei 40 anos, decidi publicar uma história por mês a partir do meu aniversário. Todas as histórias foram lançadas inicialmente na Amazon, com grande aceitação do público, por isso surgiu a ideia de compilar todas elas e lançá-las em uma edição física”, completa a autora.

“Quarentamos” conta a história de Mariana, Melissa, Daniela e Larissa, que moram em Rio Claro, interior de São Paulo, e enfrentam os desafios de ser uma mulher solteira ou divorciada aos 40 anos. O livro é dividido em quatro partes, em que cada uma delas, conta a história de uma personagem, retratando como era a vida no início dos anos 2000 e como é agora. “A reflexão que quero trazer é sobre o amor, solidão e o papel da mulher na sociedade, as cobranças, expectativas e essa imagem construída da mulher moderna”, ressalta Vivian.

O livro, que tem a diagramação de Luiz Marques, capa de Avner Bonifácio e revisão de Verena Venancio, pode ser adquirido diretamente com a autora pelas redes sociais ou pela Amazon. Mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais da autora: @vivianguilherme.