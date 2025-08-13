O relançamento vem em formato de capa dura e brindes. Foto: Lu Souza Fotografia

Rani Gouveia revisita início da carreira com publicação comemorativa em capa dura

O livro Garota Astronauta, de Rani Gouveia, está de volta às prateleiras em uma nova e especial edição, marcando não apenas o quinto aniversário da obra, mas também os cinco anos de carreira da autora. Lançado originalmente em plena pandemia, o título estreou em uma live de mais de duas horas, gravada no Grupo Ginástico e que reuniu mais de 100 espectadores simultaneamente, e vendeu mais de 250 exemplares em sua primeira edição.

Agora, o relançamento vem em formato de capa dura e com um pacote de brindes exclusivos para quem adquirir na pré-venda, disponível até o dia 3 de outubro. Além do livro, os leitores receberão bottom, card ilustrado, papéis de carta, marcadores e uma ecobag. Após o período de pré-venda, Garota Astronauta seguirá à venda, mas com capa brochura e sem os brindes.

Para Rani, a decisão de revisitar sua obra de estreia é também um gesto de celebração. “A primeira edição foi minha entrada no mundo da escrita e, apesar de já ser um livro lindo e querido pelos leitores, sentia que ele podia ser ainda mais bonito esteticamente. Agora, com 5 anos a mais de experiência e sendo o aniversário de lançamento do livro, vi que era o momento ideal para dar a merecida nova cara pra ele e celebrar o início de tudo”, conta.

O livro, que mistura poesia e prosa, oferece ao leitor uma viagem sensível pelas lembranças da adolescência e pelas descobertas do início da vida adulta, abordando amores, decepções, incertezas e sonhos com um tom nostálgico e intimista. A nova edição traz ainda um diferencial para os fãs: seis textos inéditos, páginas decoradas e novas ilustrações que enriquecem a experiência de leitura.