A rede pública municipal de ensino de Rio Claro iniciou nesta semana a retomada das aulas após a suspensão devido à pandemia do novo coronavírus. Até o final do ano letivo as escolas municipais realizam atividades não presenciais. Desde a terça-feira (8) o atendimento está sendo feito no portal da Secretaria Municipal da Educação na internet ou com a retirada de materiais diretamente nas escolas.

Nesta primeira etapa de retomada, o foco da Secretaria Municipal da Educação é o restabelecimento de vínculos com os alunos e pais, uma vez que as aulas estavam suspensas desde o mês março. O ano letivo vai até o dia 31 de dezembro para a Educação Infantil e 29 de janeiro para o Ensino Fundamental.

As explicações de como está sendo desenvolvida a programação escolar não presencial podem ser obtidas em conversas na própria escola, por telefone ou redes sociais. Para acessar o material escolar na internet basta entrar no portal da Educação (http://www.educacaorc.com.br/ ), clicar em Lista de Entrega e digitar o número de documento do responsável. O portal direciona para a atividade indicada ao aluno que, após realizá-la em casa, deverá fotografar o material e postar no portal da secretaria. Quem retirar o material na escola pode levar as atividades feitas à unidade de ensino.

As atividades pedagógicos estão divididas em três tipos. Atividades gerais previstas no plano de ensino do ano para todos os alunos, atividades diversificadas para alunos com dificuldade de aprendizado e atividades adaptadas para alunos com necessidades especiais.

A rede pública municipal de ensino de Rio Claro tem quase 19 mil alunos e 61 unidades educacionais.