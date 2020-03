Em coletiva realizada na manhã desta terça-feira (17) o Prefeito de Rio Claro, Juninho da Padaria, anunciou a suspensão das aulas da Rede Municipal de Ensino a partir da próxima segunda (23).

Segundo o prefeito, em um primeiro momento a administração municipal havia decidido por manter as aulas, evitando que as crianças, vetores de transmissão do coronavírus, levassem a doença a seus familiares. Após acompanhar o avanço do vírus e a confirmação de dois casos em Campinas, a Prefeitura decidiu por suspender as aulas na próxima semana.

Além das aulas, a Prefeitura suspendeu todos os eventos em Rio Claro por tempo indeterminado. Servidores públicos que estão nos grupos de risco da doença foram afastados.

