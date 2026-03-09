Um acidente envolvendo um carro e um caminhão causou a morte de um pedestre na manhã desta segunda-feira (9) na Rodovia Washington Luís (SP-310)

Um atropelamento na Rodovia Washington Luís resultou na morte de uma pessoa na manhã desta segunda-feira (9), por volta das 8h. O acidente fatal ocorreu na altura do quilômetro 156, no trecho que pertence ao município de Cordeirópolis.

Equipes da concessionária Eixo SP, responsável pela administração do trecho, e o Policiamento Rodoviário foram acionados para atender a ocorrência. Segundo as informações iniciais, o acidente envolveu um veículo de passeio e um caminhão.

Dinâmica do acidente na SP-310

De acordo com dados do portal da Artesp, o condutor do carro trafegava pela rodovia no sentido sul quando foi surpreendido por um pedestre na faixa de rolamento. Sem tempo hábil para realizar uma manobra de desvio, o veículo atingiu a vítima.

Com o impacto, o pedestre foi arremessado e, em seguida, acabou sendo atingido também por um caminhão que passava pelo local. O motorista do veículo de carga fugiu do local após o ocorrido, conforme consta no registro oficial da ocorrência.

Tráfego e interdições

Devido ao atropelamento na Rodovia Washington Luís, a via precisou ser parcialmente interditada para o trabalho das equipes de resgate e perícia. O fluxo de veículos seguiu com lentidão durante o período da manhã.

As autoridades seguem investigando as causas do acidente e buscando informações que levem à identificação do caminhoneiro que se evadiu do local da colisão.