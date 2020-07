SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A atriz americana Kelly Preston, que trabalhou em filmes como “Jerry Maguire” e “Irmãos Gêmeos”, morreu aos 57 anos, vítima de câncer de mama. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (13) pelo seu marido, o ator John Travolta.

“É com enorme pesar que informo que minha linda esposa Kelly perdeu sua batalha de dois anos para o câncer de mama. Ela travou uma luta corajosa com o amor e apoio de tantas pessoas”, disse o ator em comunicado divulgado em suas redes sociais.

Preston era atriz e ex-modelo. Trabalhou em diversos filmes e séries e sua última aparição aconteceu em 2013 em “Gotti: Three Generations”.

Natural de Honolulu, no Havaí, Kelly passou parte de sua vida na Austrália. Foi lá que iniciou sua trajetória como modelo.

A atriz participou de testes para o clássico “Lagoa Azul” em 1980, mas acabou perdendo o papel de Emmeline para Brooke Shields.

Quando tinha apenas três anos, Kelly perdeu o pai. Ele morreu afogado. Anos depois, Linda Carlson, sua mãe, se casou com o diretor Peter Palzis que assumiu o posto na vida da atriz.

Ela era casada com o ator John Travolta desde 1991. Eles se conheceram durante as gravações de “Os Espertinhos”, em 1987. A cerimônia de casamento aconteceu no hotel de luxo Crillon, em Paris. Dias depois, uma nova festa aconteceu na Flórida.

Em 2009, Kelly e Travolta perderam Jett. O filho do casal tinha 16 anos e morreu após ter uma convulsão nas Bahamas. Ele tinha Síndrome de Kawasaki, doença diagnosticada com apenas dois anos.

Antes do casamento com Travolta, Kelly teve um relacionamento de dois anos com o ator Kevin Gage. Ela também chegou a ter uma breve relação com George Clooney e também namorou Charlie Sheen em 1990.