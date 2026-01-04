Com a chegada das férias, a rotina desacelera e abre espaço para novas experiências, descanso e lazer. É o período ideal para sair do automático, reunir a família, encontrar os amigos ou simplesmente aproveitar momentos de tranquilidade consigo mesmo. Em Rio Claro e na região, as opções são variadas e atendem a todos os estilos: desde programas ao ar livre, em meio à natureza, até alternativas culturais e de entretenimento para quem prefere atividades mais urbanas. Trilhas, parques, espaços de convivência e atrações turísticas dividem a atenção com as salas de cinema, que trazem estreias aguardadas e sessões para todos os públicos. Seja para relaxar, se divertir ou descobrir novos lugares, o período de férias se apresenta como uma oportunidade perfeita para explorar o que a cidade e o entorno têm a oferecer.

LAGO AZUL

Localizado na Avenida 32, no bairro Vila Aparecida, o Parque Lago Azul é considerado um dos principais cartões-postais de Rio Claro e um dos espaços de lazer mais frequentados pela população. Com ampla área arborizada, o local oferece estrutura para a prática de atividades esportivas ao ar livre, espaço destinado aos “pets”, parquinho infantil e áreas de convivência, atendendo públicos de diferentes faixas etárias.

Além de ser uma opção para caminhadas, passeios e momentos de descanso, o parque se destaca pelo contato direto com a natureza e pela valorização ambiental. Para quem deseja conhecer mais sobre a vegetação do espaço, o Parque Lago Azul conta ainda com o Guia Prático das Árvores do Lago Azul, que reúne informações sobre as principais espécies encontradas no local e evidencia a diversidade e a importância da arborização urbana para a cidade.

O Guia pode ser acessado através do QR Code a abaixo.

FEENA

A Floresta Estadual “Edmundo Navarro de Andrade”, conhecida popularmente como Horto Florestal, segue como um dos destinos mais procurados por moradores de Rio Claro e visitantes da região em busca de lazer, tranquilidade e contato direto com a natureza. Frequentado ao longo de todo o ano, o espaço ganha ainda mais movimento durante o período de férias, quando a programação especial atrai públicos de diferentes idades.

Para o mês de janeiro, a Feena preparou uma série de eventos abertos ao público, todos mediante inscrição prévia. A programação teve início ainda em dezembro, com ações como aulas de yoga, trekking noturno com café coletivo e oficinas de máscaras e pintura com geotintas.

Confira o que vem por aí!

No dia 11 de janeiro, a partir das 9h, será realizada a “Trilha na Floresta”, que contará com apresentação histórica. De acordo com a organização, o percurso será feito pela área de Uso Público da unidade, com explicações sobre as construções históricas e informações sobre a biodiversidade da fauna e da flora presentes na Unidade de Conservação. O ponto de encontro será na lanchonete de Uso Público.

Já no dia 15 de janeiro, das 8h30 às 13h30, a lanchonete recebe a atividade de recreação cultural

“Gincana Geração Y”. O evento propõe uma viagem no tempo, com brincadeiras e jogos populares das décadas de 1980 e 1990, como pular corda, cabo de guerra, corrida da colher, bolinha de gude, peteca, entre outros.

No dia 25 de janeiro, a partir das 5h30, acontece o Festival das Estações – Edição Verão, com treino de corrida e caminhada de caráter não competitivo. Para participar, é necessária inscrição específica para o evento.

Encerrando a programação do mês, no dia 30 de janeiro, a partir das 19h, será realizada a atividade “Uma Noite na Floresta”, que inclui acampamento e jogos noturnos. O evento ocorre na lanchonete de Uso Público, com entrada permitida até às 20h. A montagem das barracas acontece das 19h às 21h, seguida de jogos noturnos das 21h às 23h e, na sequência, ceia coletiva e sessão de filme. Também é obrigatória a inscrição prévia.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3525-7036 ou (11) 94457-7878, que também é WhatsApp, além do e-mail [email protected]. As inscrições devem ser realizadas pelo site oficial: feena.ingressosparquespaulistas.com.br.

SHOPPING

Outro local bastante procurado na cidade para curtir as férias, principalmente com os pequenos, é o Shopping Rio Claro.

Além das atrações fixas que o “mall” já possuí, a administração preparou diversas atividades gratuitas para tornar as férias de verão mais incríveis. A primeira já ocorreu no sábado, dia 3 de janeiro, quando personagens circulando pelo local entregaram mimos aos clientes e desejando um feliz 2026, criando um clima de celebração e boas-vindas ao novo ano.

Para os adultos, todas as quartas-feiras, às 14h30, a artista Lu Pedroso ministra gratuitamente Oficinas de Arte, que ensinam diversas técnicas de pintura, além de “découpage” e craquelê. As oficinas acontecem próximo à Centauro.

No dia 10 de janeiro, às 14h30, 16h30 e 18h30, serão realizadas oficinas de lettering com personalização de caderno. Esta é uma oportunidade para as crianças deixarem o material escolar com a própria identidade e iniciar o ano letivo em fevereiro.

Também no dia 10, os clientes terão a oportunidade de adotar um amigo no Evento de Adoção Pet, que acontece em frente ao cinema das 16h às 19h, ou doar ração para cães e gatos atendidos pela ONG Amigo do Canil. O objetivo é incentivar o amor e o cuidado com os animais.

E para quem ama cinema, a programação também está imperdível. Entre os filmes em cartaz estão o suspense “A empregada”, a ação “Anaconda”, a superprodução “Avatar: fogo e cinzas”, além das animações “Bob Esponja – Em busca da calça quadrada” e

“Zootopia 2”, garantindo diversão para todas as idades.

BIBLIOTECAS

Rio Claro conta com uma rede de bibliotecas públicas que oferece acesso gratuito a leitura em diferentes regiões da cidade.

No Centro da cidade, o Gabinete de Leitura abriga a Biblioteca Pública Municipal “Lenyra de Camargo Fracarolli”, localizada na Avenida 4, 427, entre as ruas 5 e 6. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. Informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3532-4077.

Na região da Vila Operária, o Centro Cultural abriga a Biblioteca Pública Municipal “Maria Victoria Alem Jorge”, situada na Rua 2, 2880, anexa ao Parque Lago Azul. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e pode ser contatado pelo telefone (19) 3522-8000 ou pelo e-mail [email protected].

No bairro Cervezão, a Biblioteca Municipal “Zeverina Quillici Tedesco” atende na Rua M Quinze, 411, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Com um acervo de aproximadamente 12.200 livros e cerca de 5.700 sócios cadastrados, o espaço se destaca como um importante polo cultural da região. O contato pode ser feito pelo telefone (19) 3532-1947.

Já no CEU Mãe Preta funciona a Biblioteca Municipal “Ivanira Bohn Prado”, localizada na Avenida 1 MP, 159, entre as ruas 4 e 6RV. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e o telefone para informações é (19) 3524-1380.