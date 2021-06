Na próxima semana começa a preparação para a transferência da vara criminal do fórum de Rio Claro às novas instalações entregues nesta sexta-feira (18), na Vila Nova, pelo prefeito Gustavo Perissinotto e pelo vice-governador Rodrigo Garcia. De acordo com o diretor do fórum local, juiz Cláudio Luiz Pavão, a previsão é de que de 30 a 60 dias tenha início o atendimento ao público no novo prédio. “Já as varas cívis e da família permanecem na Avenida 5”, informou Pavão durante a cerimônia que reuniu autoridades políticas e do Poder Judiciário, entre outros convidados.

“A entrega dessa obra segue a diretriz de nosso governo, que é recolocar Rio Claro no caminho do qual nunca deveria ter saído”, disse Gustavo, destacando o impacto social e urbano do novo fórum. O prefeito lembrou que o país atravessa o que talvez seja a maior crise sanitária de sua história e, apesar disso, Rio Claro não está parado, e sim se estruturando para a retomada da normalidade. Gustavo também lembrou a contribuição dos ex-prefeitos Du Altimari e Juninho para a concretização do novo fórum. “Vale destacar que o prédio tem amplo espaço e pode abrigar outros serviços”, acrescentou.

Para o vice-governador Rodrigo Garcia, o novo fórum mostra o empenho do governo estadual em trabalhar também pensando no futuro. “Rio Claro terá novo exemplo disso em breve, com a Fatec, que deverá ter as obras iniciadas no segundo semestre deste ano”, anunciou. Já o secretário estadual de Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa, lembrou que o trabalho do poder Judiciário é fundamental e que, para funcionar bem, precisa de infraestrutura adequada ao trabalho dos magistrados. “Por isso o novo fórum é tão importante para Rio Claro e região”, frisou.

O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, afirmou que a entrega dessa obra é mais um exemplo concreto dos esforços do TJ paulista para viabilizar condições de trabalho para o Poder Judiciário. “A estrutura do antigo fórum de Rio Claro se tornou insuficiente, a nova sede era muito necessária”, disse.

Também presente ao evento, o ex-deputado Aldo Demarchi manifestou grande alegria pela entrega da obra e lembrou que, há dez anos, propôs emenda de R$ 10 milhões no orçamento estadual para a construção do novo fórum, além de ser o responsável pela homenagem ao juiz Luiz Gonzaga de Arruda Campos dando seu nome ao prédio.

Marcaram presença ainda na entrega do novo fórum de Rio Claro os vereadores Hernani Leonhardt (vice-presidente da Câmara Municipal), Paulo Guedes, Geraldo Voluntário, Serginho Carnevale, Val Demarchi e Luciano Bonsucesso. Pedro Ivo de Arruda Campos, filho do juiz Luiz Gonzaga de Arruda Campos, também esteve presente, assim como os prefeitos Leandro Martinez (Corumbataí) e Maria da Graça Zucchi Moraes (Itirapina), Bruna Perissinotto, presidente do Fundo Social, o presidente da OAB de Rio Claro, Mozart Gramiscelli Ferreira, o deputado estadual Murilo Félix, o deputado federal Arnaldo Jardim e o ex-prefeito Du Altimari.